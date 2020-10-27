РИАМО – 27 окт. На следующей неделе россияне отпразднуют День народного единства, это будет последний нерабочий праздничный день в 2020 году, сообщает Газета.ru.

4 ноября является нерабочим по трудовому кодексу РФ.

«В кодексе отмечается, что нерабочий праздничный день не должен отражаться на заработной плате граждан, получающих оклад (должностной оклад)», - говорится в сообщении.

День народного единства ежегодно в России отмечаю 4 ноября. Чтобы освежить в памяти события Смутного времени, стоит посетить художественную онлайн-выставку, посвященную борьбе русского народа с польскими интервентами, которая пройдет на страничке в соцсети «ВКонтакте» библиотеки имени Селиванова.

Благодаря картинам Василия Верещагина, Григория Мясоедова, Николая Неврева, Сергея Иванова и других художников зрители смогут наглядно представить себе события того времени. А книги, представленные в библиотеке, расскажут о хронологии событий, биографии исторических героев, быте и традициях той эпохи.​​