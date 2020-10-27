РИАМО - 27 окт. В столице подтвердили 4312 новых случаев заражения Covid-19, за последние сутки госпитализировали 1267 пациентов, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«На ИВЛ в больницах Москвы находятся 304 человека», - говорится в сообщении.

12,5% среди заболевших составляют дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,8% – от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших - люди старше 80 лет.

За всеми больными, а также за теми, кто близко контактировал с ними, наблюдают врачи.

Горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями рекомендуют оставаться дома. Остальным необходимо обязательно носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

- Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в РФ. Россиянам предписали носить маски в местах скопления людей, соблюдать режим нужно будет в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

- За сутки в России зарегистрировали 16 550 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 496 больных. В Москве - 4 312.

- Роспотребнадзор запретил работать в ночное время клубам и другим развлекательным заведениям по всей России. Запрет будет действовать с 23:00 до 6:00.

- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

- В столице за минувшие сутки умер 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.