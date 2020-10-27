РИАМО - 27 окт. В рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья» в Одинцове открылся новый консультативно-диагностический центр, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Здание КДЦ соединено переходом с реконструированной поликлиникой №1. Мощность объединенного медицинского комплекса увеличилась вдвое – с 750 до 1500 посещений в смену. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов отметил, что реконструкция флагманской поликлиники Одинцовской областной больницы и строительство консультативно-диагностического центра были проведены в очень сжатые сроки.

«Работы на объекте стартовали чуть больше двух лет назад – в июне 2018 года. Сегодня мы благодарим губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева за то, что этот проект стал возможен. Поликлиника построена по инициативе губернатора и за счет средств Московской области. Здесь будут практиковать новые направления лечения», - подчеркнул Иванов.

Он добавил, что в КДЦ открываются отделение лучевой и функциональной диагностики и эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, многопрофильный хирургический блок, а также отделение дневного стационара.

«Это, по сути, новое, построенное с нуля медучреждение не имеет аналогов в Московской области – как по разнообразию оказываемой медицинской помощи, так и по техническому оснащению», - сказал глава городского округа.

Он добавил, что в арсенале консультативно-диагностического центра – самое современное оборудование. В том числе – новые рентген-аппараты, флюорограф и маммограф.

«Для нас очень важно, что это открытие произошло именно сейчас, когда медицинские ресурсы мобилизованы до предела, когда вся система здравоохранения испытывает огромные нагрузки», - обратил внимание Иванов.

Вместе с главой муниципалитета участие в открытии КДЦ приняла первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина.

«Я очень рада за нашу поликлинику. Здание стало очень комфортным. Считаю, что строители со всеми задачами справились. Что касается оборудования, то, думаю, теперь мы будем в Московской области одними из лучших», - сказала Лазутина.

Общая площадь КДЦ, объединенного с поликлиникой №1 встроенным переходом, составляет 11 776 квадратных метров. Шестиэтажное здание оснащено современными инженерными коммуникациями и системами безопасности. В помещениях действует видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализации.

Все необходимые условия предусмотрены также для комфортного пребывания в медицинском учреждении маломобильных групп пациентов.