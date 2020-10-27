РИАМО - 27 окт. Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах скопления людей, соблюдать режим нужно будет в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах, сообщает ТАСС.

По словам Главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, носить средства защиты нужно будет во всех местах большого скопления людей.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», - говорится в сообщении.

Попова поручила главам субъектов проконтролировать предписание. Оно вступает в силу 28 октября.

Между тем, в Москве и Московской области масочный режим действует с мая этого года. Местные жители обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты во всех общественных местах. За нарушение данного правила предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.​​

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Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

- Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в РФ. Россиянам предписали носить маски в местах скопления людей, соблюдать режим нужно будет в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

- За сутки в России зарегистрировали 16 550 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 496 больных. В Москве - 4 312.

- Роспотребнадзор запретил работать в ночное время клубам и другим развлекательным заведениям по всей России. Запрет будет действовать с 23:00 до 6:00.

- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

- В столице за минувшие сутки умер 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.