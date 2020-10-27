РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Капитальный ремонт в 130 многоквартирных домах в подмосковном Красногорске могут провести в 2020-2021 годах, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Управление ЖКХ администрации горокруга Красногорск подвело предварительные итоги года.

«130 МКД включены в краткосрочный план региональной программы по капитальному ремонту на 2020-2021 годы, составлена проектно-сметная документация, направлена на экспертизу», – говорится в сообщении.

Трем управляющим организациям предоставили субсидию на проведение работ по герметизации межпанельных швов, капитальный ремонт фасада, инженерных сетей, цоколя, отмостки и других в 15 МКД.

Кроме того, в муниципальных квартирах заменили 15 единиц внутридомового газового оборудования – плиты и колонки, а также установили 380 индивидуальных приборов учета: по 100 на холодное и горячее водоснабжение и 180 – на электроэнергию.

С начала года в многоквартирных домах установили 11 пандусов для маломобильной группы населения.