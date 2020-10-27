РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. В подмосковных Люберцах на Инициативной улице водитель сбил девятилетнего мальчика на самолете, ребенок получил травмы ноги, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«26 октября примерно в 17:30 водитель Nissan X-Trail, выезжая с прилегающей территории ТЦ «ДА» на улице Инициативная в районе дома №3 наехал на ребенка. Мальчик на самокате переезжал проезжую часть по тротуару справа налево по ходу движения автомобиля», - говорится в сообщении.

В результате ДТП девятилетнего мальчика доставили в детскую больницу Люберец с травмами левой ноги, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.

«Ребенок в момент ДТП направлялся с дополнительных занятий домой, находился без сопровождения взрослых, световозвращающих элементов в одежде ребенка не было», - заключается в сообщении.