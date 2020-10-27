РИАМО - 27 окт. Первый снег уже прошел в столице, но до образования снежного покрова в мегаполисе еще далеко, он появится не раньше конца ноября, сообщается на сайте «Метеоновости».

Октябрь завершится в городе не по сезону теплой погодой, температура будет выше климатической нормы. А ночные температуры могут опускаться до небольших отрицательных значений. При этом осадков не прогнозируется. Аналогичная погода будет и в начале ноября.

«К середине месяца местами к небольшому дождю может подмешиваться мокрый снег, и лишь в последней декаде ноября столичную землю припорошит снежок. Но удержится ли он надолго?» - говорится в сообщении.

Синоптики напомнили, что климатическая норма формирования временного снежного покрова в Москве - 28 октября, а постоянного - 28 ноября.

В прошлом году из-за бесснежной теплой погоды постоянный покров в городе сформировался только в январе.