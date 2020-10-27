РИАМО - 27 окт. За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 4312 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии Covid-19 в городе зафиксировано 405 352 случая заболевания, сообщает оперативный штаб столицы.

Также за последние сутки в Москве выздоровели 3269 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, число вылечившихся от Covid-19 увеличилось до 296 474. Также за сутки в мегаполисе умер 61 пациент с подтвержденным коронавирусом, а за все время пандемии скончались 6503 человека с Covid-19.

В 85 регионах РФ за сутки зафиксировали 16 550 случаев инфицирования, при этом в 26,4% случаев у зараженных не было симптомов заболевания. Умерли 320 человек, выздоровели после курса лечения 12 844 человека.

За весь период эпидемии в РФ зарегистрировано 1 547 774 случая инфицирования коронавирусом, скончались 26 589 пациентов, вылечились 1 158 940 человек.

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Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

- Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в РФ. Россиянам предписали носить маски в местах скопления людей, соблюдать режим нужно будет в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

- За сутки в России зарегистрировали 16 550 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 496 больных. В Москве - 4 312.

- Роспотребнадзор запретил работать в ночное время клубам и другим развлекательным заведениям по всей России. Запрет будет действовать с 23:00 до 6:00.

- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

- В столице за минувшие сутки умер 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.