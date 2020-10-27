РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 окт. В Домодедове перед судом предстанет 52-летний мужчина, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности, расследование уголовного дела завершено, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 6 июля 2020 года обвиняемый со своими знакомыми проводил время в Домодедове на берегу реки Пахра. После распития спиртных напитков мужчина решил переставить свой автомобиль, однако тот застрял. Один из его товарищей встал сзади машины и попытался ее толкнуть. Затем обвиняемый включил заднюю скорость автомобиля, не убедившись в безопасности своего маневра, в следствии чего, переехал колесами машины, находящегося сзади мужчину. От полученных травм он скончался в тот же день в больнице.

«По уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий. В результате собранные по делу доказательства и заключение экспертизы легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.