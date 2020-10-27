РИАМО - 27 окт. Специалисты в скором времени приступят к проектно-изыскательским работам для строительства подземного пешеходного перехода через МЦД-2 в районе улицы Ереванской, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Это один из семи пешеходных переходов, которые планируется построить по поручению мэра Москвы Сергея Собянина через железнодорожные пути МЦД-2», - сказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

На выполнение работ объявлен открытый конкурс в электронной форме. Длина перехода 110 метров, ширина - не менее 4 метров. Переход будет иметь три лестничных схода, накладные пандусы, лифтовое оборудование для удобства маломобильных групп граждан.

В проекте также предусмотрено устройство тротуаров (пешеходных дорожек) для обеспечения пешеходных связей с существующей тротуарной сетью.

В Москве сейчас идет разработка градостроительной документации по строительству семи переходов через железнодорожные пути МЦД-2.

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