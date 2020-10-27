РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. 28 выздоровевших после перенесенной коронавирусной инфекции пациентов выписали из стационаров в подмосковном Красногорске за сутки, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Статистика по заболеваемости Covid-19 в Красногорске на 26 октября: 4 892 (плюс 11) - подтвержденные диагнозы с начала пандемии, 3429 (плюс 28) - выздоровели в стационаре, 149 (плюс 7) - на данный момент в больнице», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также добавила, что в больницах горокруга за все время пандемии от пневмонии скончался 351 пациент, за последние сутки новых летальных случаев не зарегистрировали.

«Берегите себя и близких, соблюдайте санитарные нормы и будем здоровы», - заключила Хаймурзина.

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Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

- Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в РФ. Россиянам предписали носить маски в местах скопления людей, соблюдать режим нужно будет в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

- За сутки в России зарегистрировали 16 550 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 496 больных. В Москве - 4 312.

- Роспотребнадзор запретил работать в ночное время клубам и другим развлекательным заведениям по всей России. Запрет будет действовать с 23:00 до 6:00.

- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

- В столице за минувшие сутки умер 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.