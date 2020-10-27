РИАМО – 27 окт. Роспотребнадзор запретил работать в ночное время клубам и другим развлекательным заведениям по всей России, запрет будет действовать с 23:00 до 6:00, сообщает Газета.ru.

«Как отмечается, постановление вступает в силу с 28 октября», - говорится в сообщении.

В Москве с 19 октября можно было посещать развлекательные заведения с 00:00 до 06:00 только при условии регистрации номера мобильного телефона. Такое ограничение было введено также из-за распространения коронавируса.

В то же время в Подмосковье с 17 октября запретили развлекательные мероприятия в период с 00:00 до 8:00 в зданиях и организациях, предоставляющих услуги общественного питания, при этом сами заведения могли продолжать работать. Ночным клубам в это время работать было запрещено.​

Роспотребнадзор также объявил в России всеобщий масочный режим. Все граждане должны носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.​

По последним данным, в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровело 1 146 096 человек.​

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Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

- Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в РФ. Россиянам предписали носить маски в местах скопления людей, соблюдать режим нужно будет в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

- За сутки в России зарегистрировали 16 550 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 496 больных. В Москве - 4 312.

- Роспотребнадзор запретил работать в ночное время клубам и другим развлекательным заведениям по всей России. Запрет будет действовать с 23:00 до 6:00.

- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

- В столице за минувшие сутки умер 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.