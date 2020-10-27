РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Свыше 40 миллиардов рублей инвестиций привлекли в подмосковный Красногорск с начала нынешнего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Свыше 40 миллиардов рублей инвестиций привлечено в этом году в Красногорск. В округе появились два новых крупных резидента: «Мебельная фабрика Futture» (100 миллионов рублей, 20 рабочих мест) и ООО «Красногорская трикотажная мануфактура» (120 миллионов рублей, 50 рабочих мест)», - говорится в сообщении.

Кроме того, привлечено три новых арендатора в «Технопарк Нахабино» - ООО «Светстрой», ООО «Котел.ОК» и ООО «Вр-Логистик».

«Поданы обращения на заключение договора аренды по фармацевтическому заводу АО «Фармимэкс» (1,5 миллиарда рублей инвестиций и 500 рабочих мест) и ООО «Царский локоть» (150 миллионов рублей, 50 рабочих мест)», - добавляется в материале.

В округе появились 23 новых налоговых резидента. Во втором квартале нынешнего года субсидии на сумму 4,2 миллиона рублей получили 7 социальных организаций.

«В четвертом квартале малому и среднему бизнесу будут предоставлены льготы на сумму 8,8 миллиона рублей», - заключается в сообщении.