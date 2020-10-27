РИАМО - 27 окт. В Московской области адвокат подозревается в покушении на мошенничество, в отношении него возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 21 октября 2020 года адвокат, находясь в машине, припаркованной возле дома в городском округе Домодедово, <...> получил от местной жительницы денежные средства в размере 1 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Предполагается, что деньги должны были передать полицейским как взятку за непривлечение местной жительницы к уголовной ответственности за кражу.

На самом деле адвокат собирался оставить деньги себе, но его задержали на месте преступления.

Для дальнейшего расследования уголовное дело передали в следственный отдел по городу Домодедово.