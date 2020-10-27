РИАМО – 27 окт. Президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев рассказал, что после пандемии коронавируса в три-четыре раза может вырасти число бактерий, которые не будут «бояться» антибиотиков, пишет газета «Известия».

Это связано с тем, что с начала пандемии практически каждому зараженному коронавирусом назначали антибиотики, а в некоторых случаях препараты меняли по несколько раз.

«По некоторым данным, после пандемии устойчивых к антибиотикам бактерий станет в три-четыре раза больше, кто-то говорит, что их число возрастет на 50%. Это еще предстоит подсчитать и проанализировать. Я боюсь, что бесконтрольное применение антибиотиков и антисептиков в этот период аукнется нам уже в ближайшее время значимым приростом устойчивости, но точные цифры появятся позже», - сказал Яковлев.

Он отметил, что уже есть первые исследования, в которых сказано, что от 70% до 90% зараженных коронавирусом получали антибиотики. Между тем, по словам эксперта, такие препараты в действительности нужно было выписывать только в 10–15% случаев.

Антибиотики при лечении коронавируса, по словам Яковлева, нужно назначать только в том случае, если присоединяется бактериальная инфекция. ​

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