РИАМО - 27 окт. Московским областным УФАС России в отношении ООО «МПС» вынесено постановление о наложении штрафа в размере 149 333 рубля за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ЭГС», ООО «СтройЭнергоИнвест» и ООО «МПС» в части заключения устного картельного соглашения», - говорится в сообщении.

Действия компаний привели к поддержанию цен на электронных аукционах, которые проводило МКУ «Центр закупок» Раменского округа. Речь идет о закупках на предоставление услуг по ремонту и обслуживанию уличного освещения.

Также аукционы проводились на предмет модернизации блоков управления электроэнергии наружного уличного освещения на территории сельского поселения Кузнецовское.

«Московское областное УФАС России признало ООО «МПС» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона <...> № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о привлечении общества к административной ответственности», - добавляется в сообщении.