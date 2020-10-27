РИАМО - 27 окт. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Экоком» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации Серпухова о внесении сведений в отношении ООО «Экоком» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа от исполнения контракта по разработке проектной документации на рекультивацию полигона ТКО «Съяново».

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Экоком» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, ООО «Экоком» обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Экоком» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.