РИАМО - 27 окт. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подольске 23-летнего жителя Рязани, подозреваемого в сбыте наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Во время патрулирования ночью полицейские заметили иномарку, припаркованную около лесного массива. Внутри машины находился водитель.

«При беседе с сотрудниками полиции мужчина вел себя подозрительно и сильно нервничал. Правоохранители приняли решение провести досмотр. В личных вещах злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с таблетками, а в багажном отделении автомобиля — восемь спрессованных плиток растительного происхождения», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Исследование показало, что изъятое вещество является наркотиками - МДМА (экстази) и гашишем.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый отправлен под стражу.