РИАМО - 27 окт. За последние сутки в Москве выздоровели еще 3269 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, число вылечившихся в городе продолжает расти, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3269 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 296 474», - сообщила Ракова.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после выздоровления врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Им может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

- Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в РФ. Россиянам предписали носить маски в местах скопления людей, соблюдать режим нужно будет в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

- За сутки в России зарегистрировали 16 550 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 496 больных. В Москве - 4 312.

- Роспотребнадзор запретил работать в ночное время клубам и другим развлекательным заведениям по всей России. Запрет будет действовать с 23:00 до 6:00.

- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

- В столице за минувшие сутки умер 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.