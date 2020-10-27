РИАМО – 27 окт. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что надеется на скорое снятии коронавирусных ограничений, сообщает Nation News.

На встрече главы кабмина с членами кабинета министров лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о нарушении трудовых прав граждан России.



«Эти ограничения вынужденные и связаны в первую очередь с необходимостью введения мер профилактики мер защиты от пандемии. И я очень надеюсь, что мы как можно быстрее с ними расстанемся», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Он заверил, что после снятия ограничений, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, права трудящихся уже не будут ограничиваться.

По последним данным, в 85 регионах России выявлено 1 531 224 случая коронавируса.

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Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

- Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в РФ. Россиянам предписали носить маски в местах скопления людей, соблюдать режим нужно будет в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

- За сутки в России зарегистрировали 16 550 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 496 больных. В Москве - 4 312.

- Роспотребнадзор запретил работать в ночное время клубам и другим развлекательным заведениям по всей России. Запрет будет действовать с 23:00 до 6:00.

- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

- В столице за минувшие сутки умер 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.