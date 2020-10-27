РИАМО - 27 окт. Московские школьники всех возрастов смогут до 10 ноября принять участие в специальном конкурсе «По музеям в тапочках», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы знаем, что многим ребятам очень не хватает походов по музеям, паркам и усадьбам, поэтому подготовили необычный конкурс», - сказал координатор конкурса Мария Войцик.

Ученики школ Москвы смогут познакомиться с музеями в режиме онлайн, после чего им предложат ответить на ряд вопросов о них.

Так, конкурс даст доступ к экспозициям,, интерактивным музейным выставкам, онлайн-экскурсии и многое другое. Ребята, которые после прохождения экскурсий и изучения экспозиций правильно ответят на вопросы конкурса, будут удостоены электронных грамот.

Конкурс проводит центр педагогического мастерства, организатором выступил проект «Музеи. Парки. Усадьбы».

Из-за ухудшения эпидобстановки в мегаполисе ученики 6-11 классов на две недели ушли на дистанционное обучение.