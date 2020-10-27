РИАМО - 27 окт. На минувшей неделе в Подмосковье выставили на торги 73 имущественных объекта, 48 аукционов пройдут в электронном формате, еще 25 торгов будут «молоточными», сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Например, можно стать обладателем нежилого помещения с земельным участком площадью 296,2 квадратного метра в городском округе Чехов, арендатором земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 2357 квадратных метров в Солнечногорске или же принять непосредственное участие в развитии застроенной территории площадью 22,3 тысячи квадратных метров в Красногорске», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.