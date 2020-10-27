РИАМО - 27 окт. В следующем году в России изменится методика расчета прожиточного минимума, в Счетной палате уверены, что это не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера, передает РИА Новости.

СП подготовила заключение к проекту бюджета Пенсионного фонда РФ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Аудиторы отметили, что если отсутствует рост величины прожиточного минимума пенсионера в регионе в течение продолжительного времени, то это может стать причиной сокращения размера пенсионных выплат.

«В 2020 году величина прожиточного минимума осталась на уровне предыдущего года в 24 регионах, в результате чего общий прирост пенсий жителей данных субъектов составил от 0 до 10 рублей», - говорится в сообщении.

Ранее федеральное правительство внесло в Государственную думу РФ законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. С 2021 года планируется отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. ​