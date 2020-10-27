РИАМО - 27 окт. Два московских проекта «Цифрового делового пространства» стали финалистами IX Национальной премии Russian Event Awards 2020, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Видеопроект «Техносказки» вышел в финал в номинации «Лучшее туристическое MICE-событие». А выставка «Стартап как искусство» в саду «Эрмитаж» вошла в шорт-лист в номинации «Лучший партнерский проект туристического события», - говорится в сообщении.

Онлайн-проект «Техносказки» создали ко Дню защиты детей, который отмечают 1 июня. Детские писатели и актеры столичных театров на специальном портале показывали видеоверсии известных сказок в новом прочтении.

Второй московский проект-финалист — выставка «Стартап как искусство» проходила летом в саду «Эрмитаж». Экспозицию, на которой было представлено более 60 работ, художники демонстрировали на светодиодных экранах. Картины выставки были посвящены раскрытию общего между стартапами и искусством, а также между предпринимателями и художниками.

Russian Event Awards — это премия в области событийного туризма. Только в этом году на премию подали заявки из 59 регионов России.