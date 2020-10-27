РИАМО - 27 окт. На прошедшей неделе в Подмосковье состоялся 41 аукцион по аренде и продаже имущества и земельных участков, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, в городском округе Серпухов на торгах по продаже земельных участков площадью 1 тысяча квадратных метров на лот претендовало два участника, а итоговая цена превысила стартовую в 1,5 раза», - сказал собеседник агентства.

Неделей ранее в Подмосковье провели 66 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков. Тогда в ходе торгов по продаже земельных участков в Коломенском округе площадью 1,24 тысячи квадратных метров итоговая цена превысила стартовую в 1,5 раза.

По его словам, новые лоты выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.