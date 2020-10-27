РИАМО - 27 окт. Выставка «Вирус. Что это было?», которая представлена в Северном туннеле в столичном парке Зарядье, теперь доступна онлайн на платформе #Москвастобой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Онлайн представлены 10 из 17 работ, которые экспонируются в Северном тоннеле парка «Зарядье». Картины отражают переживания, возникшие у людей во время пандемии Covid-19», - говорится в сообщении.

На выставке есть работы, посвященные заслугам врачей в период борьбы с пандемией, курьерам, которые доставляли все необходимое жителям города, а также в работах была отмечена важность соблюдения режима самоизоляции.

Более того, в работах можно найти сюрреалистический Парк Горького, закрытые храмы на Пасху и многое другое.

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27 ОКТЯБРЯ

- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

- В столице за минувшие сутки умерл 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.