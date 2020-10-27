РИАМО – 27 окт. Танцовщик Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, посвятил стихи своей жене Наташе Королевой, сообщает Федеральное агентство новостей.

В произведении Тарзан пишет, что был «парнем-рубахой», который всем улыбался и не смел «обидеть и птаху».

«Думаете, это сказка? Нет, это было со мной, но в разноцветные краски кто-то вдруг плюнул слюной, и все вокруг как поплыло, цвет получился дурной, будто в лицо мне чернила брызнули кто-то волной...», — пишет танцовщик.

В конце произведения танцовщик приписал: «моей жене посвящается».

Ранее в семье Глушко и Королевой случился скандал из-за семейной неверности.