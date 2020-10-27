РИАМО - 27 окт. Количество проданных объектов в Москве на электронных торгах увеличилось свыше чем в два раза за последние семь лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В период с 2014 по 2018 год на электронных торгах продавалось в среднем 250 объектов городской недвижимости ежегодно», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, только в прошлом году, когда в электронную форму перевели разработку лотовой документации и нормативных документов, в Москве достигли рекордного показателя — 522 объекта. Ефимов также подчеркнул, что за девять месяцев 2020 года на электронных торгах продали уже 633 лота, а общая стоимость проданных лотов составила порядка 3,5 миллиарда рублей.

Всего с момента создания системы электронных торгов в Москве реализовали порядка 2,5 тысячи объектов городской недвижимости на сумму в 23 миллиарда рублей.

«Самая дорогая городская недвижимость, реализованная когда-либо на электронных торгах, расположена в Центральном административном округе Москвы», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Речь идет помещении нежилого назначения площадью 383,2 квадратного метра на Тверской улице. Его реализовали в 2016 году за 331 миллион рублей — итоговая сумма превысила стартовую почти в два раза.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, с 2014 года значительно выросла конкуренция на городских торгах, проводимых в электронном виде, — с пяти до семи претендентов на лот.