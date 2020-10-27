РИАМО - 27 окт. На минувшей неделе в торгах по аренде земельных участков в Подмосковье приняли участие 99 человек, в том числе восемь человек торговались за лот в Дмитровском округе, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, в Дмитровском округе на торгах по аренде земельного участка площадью 1054 квадратных метра на лот претендовало восемь участников, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 32 раза», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно посмотреть на едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.