РИАМО - 27 окт. Министерство здравоохранения РФ представило рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, так, некоторым пациентам для избегания заражения могут назначать противовирусный препарат «Умифеновир» и рекомбинантный интерферон ИФН, передает kp.ru.

«Назначение рекомбинантного ИФН-альфа или в виде капель или спрея лекарства «Умифеновир» возможно для профилактики коронавируса у взрослых пациентов», - говорится в сообщении.

Гидроксихлорохин и ИФН наравне с препаратом «Умифеновир» рекомендуется использовать при непосредственном контакте пациента с зараженным Covid-19 для снижения риска заболевания.

На фоне роста числа новых случаев коронавируса в РФ и рисков распространения инфекции медикам рекомендуется назначать медикаментозную профилактику пациентам из групп риска, в том числе врачам и педагогам. ​

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27 ОКТЯБРЯ

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- В столице за минувшие сутки умерл 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.