РИАМО - 27 окт. Министерство здравоохранения РФ представило рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, так, некоторым пациентам для избегания заражения могут назначать противовирусный препарат «Умифеновир» и рекомбинантный интерферон ИФН, передает kp.ru.
«Назначение рекомбинантного ИФН-альфа или в виде капель или спрея лекарства «Умифеновир» возможно для профилактики коронавируса у взрослых пациентов», - говорится в сообщении.
Гидроксихлорохин и ИФН наравне с препаратом «Умифеновир» рекомендуется использовать при непосредственном контакте пациента с зараженным Covid-19 для снижения риска заболевания.
На фоне роста числа новых случаев коронавируса в РФ и рисков распространения инфекции медикам рекомендуется назначать медикаментозную профилактику пациентам из групп риска, в том числе врачам и педагогам.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
27 ОКТЯБРЯ
- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.
- В столице за минувшие сутки умерл 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии