РИАМО - 27 окт. Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал свыше 10 закупок в единой инфосистеме за минувшую неделю, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ведомства.

«За период с 19 по 23 октября комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 12 закупок», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что было опубликовано шесть закупок охранных услуг, закупка на строительство дороги, капитальный ремонт автодороги, а также закупка услуги по организации питания.

На прошлой неделе комитетом было опубликовано 14 закупок в единой информационной системе в сфере закупок.

В Подмосковье действует единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин market.mosreg.ru – информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.