РИАМО - 27 окт. С начала 2020 года в молочно-раздаточных пунктах столицы москвичам выдали свыше 9,2 миллиона продуктовых наборов на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На бесплатные продукты питания имеют право беременные женщины, кормящие матери, дети в возрасте до трех лет независимо от льготного статуса, а также дети из многодетных семей в возрасте до семи лет, дети с хроническими заболеваниями в возрасте до 15 лет, а также дети-инвалиды», - говорится в сообщении.

Только беременные и кормящие москвички в этом году получили свыше 1,4 миллиона наборов. Для питания детей за тот же период выдали почти 7,8 миллиона наборов.

Беременным и кормящим женщина на молочных кухнях выделяют витаминизированные соки и молоко. Малыши до одного года получают сухие и жидкие молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, а также различные соки, каши. А еще детям до трех лет на молочной кухне можно получить молоко, творог, кефир и фруктовое пюре.

Кроме того, дети из многодетных семей, а также ребята, которые имеют хронические заболевания, и малыши с ограниченными возможностями получают молоко.

На сегодняшний день в столице работает 252 молочно-раздаточных пункта. В женской консультации выдают рецепты на бесплатные продукты для беременных, рецепты для детей выдаются врачом-педиатром.