РИАМО – 27 окт. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что число новых случаев заражения коронавирусом вновь может начать расти в России в феврале или марте, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

«Либо после вакцинации, либо «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител», - говорится в сообщении.

По последним данным, в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах.​

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27 ОКТЯБРЯ

- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

- В столице за минувшие сутки умерл 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.