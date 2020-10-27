РИАМО - 27 окт. В ночь на вторник пожарные ликвидировали возгорание на территории бывшего завода по улице Золоторожский Вал в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС в 20:45 26 октября.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Золоторожский Вал, дом 11, строение 1, где происходило возгорание в трехэтажном неэксплуатируемом здании на территории бывшего завода. Площадь пожара составила 700 квадратных метров», - говорится в сообщении.

На место направились пожарные. В 22:50 пожар был локализован, в 01:12 - ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало.