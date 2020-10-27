РИАМО - 27 окт. За последние сутки в Москве умер еще 61 пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщает столичный оперштаб.

За все время пандемии в Москве скончались 6503 человека с Covid-19.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - напоминают в оперштабе.

С конца сентября в Москве начался рост числа новых случае коронавируса. В связи с этим в мегаполисе ввели ряд ограничений – москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим, школьников с 6-11 классы отправили на дистанционное обучение, а организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.

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27 ОКТЯБРЯ

- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

- В столице за минувшие сутки умерл 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.