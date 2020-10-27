РИАМО - 27 окт. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается температура выше нормы, воздух может прогреться до 12 градусов, осадков при этом не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 10-12, по области 7-12 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 70%», - говорится в сообщении.

Такая температура выше средней климатической нормы. Атмосферное давление при этом будет ниже нормы. Такая погода считается неустойчивой и может вызвать недомогание у некоторых людей.

В такое время особенно внимательно следует относиться к своему здоровью: по мере возможности сохранять физическую активность на свежем воздухе. Она оказывает благоприятное влияние на нервную систему — снижает психо-эмоциональное напряжение, насыщает кровь кислородом.