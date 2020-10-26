РИАМО - 26 окт. Звезда российской эстрады 1990-х Влад Сташевский после долгого перерыва вернется на телевидение, он станет участником проекта «Ты — суперстар!», сообщает Газета.ru.

Он отметил, что в последние годы редко появляется на ТВ и избирательно соглашается на проекты.

«Но, когда мне предложили поучаствовать в «Ты — суперстар!», отказаться просто не смог. Это отличное шоу, суперхиты, мега-звезды. К тому же мои поклонники очень давно хотели увидеть меня в каком-нибудь музыкальном шоу для звезд (которых сейчас на федеральных каналах предостаточно)», — сказал Сташевский.

Он отметил, что желание зрителей подтолкнуло его к участию.

Ранее телеканал НТВ объявил о перезапуске шоу «Ты – суперстар!». Новая версия будет называться «Суперстар! Возвращение». Восемь артистов 90-х будут соревноваться и получат звание «суперстара». ​