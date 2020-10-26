РИАМО – 26 окт. Движение «Волонтеры Победы» 21 ноября в 15:00 по московскому времени проведет Международный исторический квест «За Пределами», посвященный событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу, говорится в сообщении пресс-службы движения.

Это детально продуманная история в онлайн-формате, которая основана на архивных документах и реальных воспоминаниях ветеранов. Квест будет доступен на четырех языках.

«Партнерами квеста выступают более 30 крупных общественных организаций как в России, так и за рубежом, среди которых Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений, Всемирный координационный совет соотечественников, Государственный центральный музей современной истории России, МГИМО, МПГУ, МИРЭА, РГГУ, Национальный совет молодежных и детских объединений России, Российское историческое общество, Российское движение школьников, Русская гуманитарная миссия и другие», — говорится в сообщении.

Руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова отметила, что многие организации в России и за рубежом объединились, чтобы создать эту игру.

По легенде исторического квеста, участники возьмут на себя роль членов журналистского сообщества. Чтобы предотвратить информационную катастрофу, им предстоит решить исторические, математические, логические и другие задания, в режиме онлайн посетить музеи в разных точках мира, услышать показания очевидцев исторических событий, которые были собраны из разных уголков мира, и ознакомиться с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса. Победители квеста получат ценный приз – путешествие в один из городов России.

Зарегистрироваться на квест можно на сайте VictoryGame.org.