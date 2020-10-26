РИАМО - 26 окт. В неэксплуатируемом здании на Золоторожском Валу в Москве площадь пожара составила 400 квадратных метров, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

В 20:45 в понедельник в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Золоторожский Вал, дом 11, строение 1. Пожар случился в трехэтажном неэксплуатируемом здании.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

Специалисты МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При пожаре нужно звонить «101».