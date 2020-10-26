РИАМО - 26 окт. Ученые выяснили, на что обращают внимание жители мегаполисов при общении с женщинами и что играет большую роль в женской красоте, сообщает Nation News.

«Специалисты опросили людей, проживающих в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве. Респонденты были в возрасте от 20 до 34 лет», — говорится в сообщении.

Исследователи обнаружили, что мужчины обращают внимание на поведение собеседницы, а женщины — на лицо и грамотную речь.

Также большая часть респондентов отметила, что в женской красоте играют большую роль фигура, правильные черты лица и здоровый внешний вид.