РИАМО – 26 окт. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Это можно сделать, предоставив из федерального бюджета российским банкам субсидии на возмещение недополученных ими доходов по кредитам», — говорится в сообщении.

В поручении указано, что займы малому и среднему бизнесу должны быть выданы в 2019-2024 годах по льготной ставке.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 31 марта. ​​