РИАМО - 26 окт. Хамовнический суд Москвы не стал арестовывать актрису Наталию Дрожжину по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова, ей запретили совершать определенные действия, сообщает ТАСС.

Вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. Дрожжину и ее супруга подозревают в разработке преступной схемы по оформлению прав на квартиры пожилых людей. В число их жертв могли попасть и родственники Баталова.

«Суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей нельзя общаться с фигурантами дела, кроме адвоката и следователя», — сказал представитель пресс-службы суда.

Также фигурантке дела нельзя покидать свой район проживания и отправлять почтовые сообщения.

Следствие просило отправить Дрожжину в СИЗО до 18 декабря. Но в ходе заседания прокурор попросил не заключать ее под стражу, а запретить определенные действия.

Дрожжина играла в картинах «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка».​