РИАМО – 26 окт. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продлить запрет на плановые проверки малого бизнеса, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 года запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства», — говорится в сообщении.

Этот запрет не будет распространяться на налоговый контроль, на участников бюджетного процесса, на таможенный контроль, контроль в финансово-бюджетной сфере, на все виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью, возникновения ЧС. ​