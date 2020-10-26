РИАМО - 26 окт. Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев в ходе заседания общественного совета поддержал инициативу разработки дополнительных норм, регламентирующих права юридических лиц в уголовном процессе, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Участие в онлайн-мероприятии приняли лидеры подмосковных бизнес-объединений, руководители общественных приемных бизнес-омбудсмена, правозащитники и адвокаты, а также представители общественных организаций Московской области.

«На протяжении последних пяти лет жалобы на деятельность правоохранительных органов являются лидирующими. Решающую роль в положительном рассмотрении обращений играет взаимодействие с органами прокуратуры. Благодаря этому в 2020 году нам удалось 16 раз отменить неправомерные процессуальные решения, вынесенные в отношении предпринимателя», - сказал Головнев.

Он добавил, что в 14 случаях удалось преодолеть волокиту при рассмотрении уголовного дела, 30 раз органами прокуратуры были вынесены требования и представления по обращениям заявителей, четыре раза должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Дважды приходилось рассматривать обращения об изменении меры пресечения. В обоих случаях предприниматели были освобождены из-под стражи в зале суда», – подчеркнул Головнев.

Говоря о предлагаемых новшествах, бизнес-омбудсмен подчеркнул, что, как показывает практика, правоохранительными органами иногда нарушаются права и законные интересы не только отдельных предпринимателей, но и юридических лиц, с которыми они связаны.

Второй момент, на котором заострил внимание Головнев, – существует системная проблема игнорирования правомочий юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе расследования. Речь идет о подмене гражданско-правовых отношений уголовным преследованием.

«По сути происходит сведение счетов. Когда один предприниматель в арбитражном процессе выигрывает дело, второй бизнесмен, не желая смириться с проигрышем, привлекает к участию правоохранительные органы, обвиняя первого, например, в мошенничестве. Таким образом, вступившие в силу решения суда не учитываются и добросовестный предприниматель подвергается незаконному уголовному преследованию», - отметил бизнес-омбудсмен.

Решением может стать закрепление положения о безусловном учете судебных актов, которыми установлена действительность и реальность договорных обязательств между хозяйствующими субъектами.

«Все это требует разработки дополнительных норм, регламентирующих права юридических лиц в уголовном процессе. Авторами идеи являются адвокаты Федерального союза адвокатов России и Адвокатской палаты Московской области. Подготовленные ими предложения я полностью поддерживаю и готов оказать всестороннее содействие нашим подмосковным адвокатам, защищающим права бизнеса», – подчеркнул Головнев.