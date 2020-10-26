РИАМО - 26 окт. Совет Федерации и Ассоциация юристов России на этой неделе определят суммы по компенсациям за моральный ущерб по новой методике, которую разрабатывают в органах государственной власти, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Методика уже получила отзывы правительства и Верховного суда, в которых настаивается на уменьшении размера базовой компенсации для приближения ее к российским реалиям», — говорится в материале.

В России нет четких критериев для определения моральной компенсации, поэтому часто за одни и те же правонарушения компенсации значительно отличаются. Например, за нарушение ПДД в 2018 году назначаемые судами компенсации колеблются от 50 тысяч до 600 тысяч рублей.

В Ассоциации юристов России считают, что за временный дефицит здоровья базовая компенсация должна составить пять тысяч рублей. В случае боли и страдания при унижении человеческого достоинства, шоке, страхе за свою жизнь – 1 миллион рублей.

«Размер базовой вменяемой компенсации морального вреда на случай полной парализации рук и ног по последствиям травмы у нас определен в 4,5 миллиона рублей, а на случай потери родителем своего несовершеннолетнего ребенка — в 2 миллиона рублей для так называемых типичных сценариев», — отметила глава комиссии Ассоциации юристов России по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда Ирина Фаст.​