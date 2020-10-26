РИАМО - 26 окт. В Подмосковье в этом году предусмотрено 63 миллиона рублей на закупку лесопожарной техники в рамках реализации национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

На территории Подмосковья только за последние четыре года мероприятия по лесовосстановлению выполнены на площади свыше 27,2 тысячи гектаров.

«Передача полномочий по восстановлению лесов, в том числе по созданию лесных питомников, на региональный уровень при финансовом участии Российской Федерации в рамках нацпроекта «Экология», позволит направить средства на восстановление существующих питомников и создание новых», - отметил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.

В настоящее время на территории Московской области в постоянном (бессрочном) пользовании у ГАУ МО «Центрлесхоз» находятся 9 питомников общей площадью более 378 тысяч гектаров: хозяйственная деятельность ведется на 8 питомниках площадью 350,65 гектаров.

Мероприятия проводятся за счет внебюджетной деятельности, так как выращивание саженцев, сеянцев – это предпринимательская деятельность, осуществляемая в целях воспроизводства лесов и лесоразведения.

«Создание лесных питомников на территории Московской области позволит полностью обеспечить посадочным материалом регион, а не закупать его в других субъектах страны. Также наш комитет совместно с комитетом лесного хозяйства Подмосковья планирует в декабре 2020 года провести расширенное заседание, на котором рассмотрит вопросы воспроизводства лесного потенциала», - подчеркнул Шапкин.