РИАМО - 26 окт. С 26 октября по 9 ноября управление Роспотребнадзора по Московской области проводит консультирование по качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Консультации можно получить по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, по телефону горячей линии управления 8-800-100-50-14; 8-498-684-48-11 или территориальных отделов, филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (контакты: http://50.rospotrebnadzor.ru/240)», - говорится в сообщении.

Специалисты расскажут о требованиях к плодоовощной продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания, подскажут насчет сроков годности пищевых продуктов и по другим вопросам.