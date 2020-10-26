РИАМО – 26 окт. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить проект финансовой поддержки жителей, которые планируют построить частный дом, с помощью ипотеки, сообщает Федеральное агентство новостей. «Члены российского правительства должны предоставить разработанный проект главе государства до 1 июля следующего года», — говорится в сообщении. Ответственным лицам необходимо будет прописать меры поддержки граждан с помощью предоставления ипотечных кредитов.

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"