РИАМО - 26 окт. Пожар случился в неэксплуатируемом здании на улице Золоторожский Вал в столице, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В оперативную дежурную смену о возгорании сообщили в 20:45 в понедельник.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1, где происходит возгорание в трехэтажном неэксплуатируемом здании», — говорится в сообщении.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара уточняется.