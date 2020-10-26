РИАМО - 26 окт. Библиотекари Подмосковья повышают свои компетенции в рамках национального проекта «Культура», с начала 2020 года дистанционные образовательные программы освоили более 120 библиотекарей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Участие в федеральном проекте «Творческие люди» национального проекта «Культура» Московская область принимает уже второй год.

«С начала года дистанционные образовательные программы освоили более 120 библиотекарей региона. До конца года предстоит обучиться еще 20 специалистам», - говорится в сообщении.

Повысить квалификацию специалистам Подмосковья помогли представители Краснодарского и Московского государственных институтов культуры.

Новые знания помогут подмосковным библиотекам привлечь больше читателей и просто любителей интересно и с пользой провести время.