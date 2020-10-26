РИАМО - 26 окт. Библиотекари Подмосковья повышают свои компетенции в рамках национального проекта «Культура», с начала 2020 года дистанционные образовательные программы освоили более 120 библиотекарей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.
Участие в федеральном проекте «Творческие люди» национального проекта «Культура» Московская область принимает уже второй год.
Повысить квалификацию специалистам Подмосковья помогли представители Краснодарского и Московского государственных институтов культуры.
Новые знания помогут подмосковным библиотекам привлечь больше читателей и просто любителей интересно и с пользой провести время.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии